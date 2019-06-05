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РИА Новости

Эксперт оценил работу Морозова на посту губернатора Астраханской области

Вчера, 15:58
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Социально-экономические показатели Астраханской области находятся на достойном среднем уровне, отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова не связана с качеством работы, он получит новое назначение, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля. Высокопоставленный источник сообщил РИА Новости, что отставка Морозова связана с его семейными обстоятельствами, он будет работать в одной из российских спецслужб. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил РИА Новости, что выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования 8 сентября, назначение нового врио ничего не меняет.
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"Что касается социально-экономических показателей Астраханской области, они вполне на достойном хорошем среднем уровне. Понятно, что это (отставка главы) связано не с качеством работы и не с какой-то негативной коннотацией. Можно предположить, что у президента есть свои планы на этого качественного сотрудника. Я имею в виду на его компетенции", - рассказал Мартынов РИА Новости.
Он отметил, что никаких претензий и скандальных историй вокруг Сергея Морозова нет и не было.
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"Очевидно, что ушедший губернатор получит новое назначение. Это я даже не сомневаюсь, явно он где-то нужнее на другом месте", - отметил директор Института новейших государств.
По словам эксперта, новому врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину будет нелегко, так как осталось около двух месяцев до старта избирательной кампании.
"По сути человек сразу входит, что называется, в избирательную кампанию. Посмотрим, как у него это получится: одновременно входить в избирательную кампанию и приступать к работе. Нет времени на раскачку", - заявил эксперт.
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Сергей МорозовВладимир ПутинАстраханская областьПолитика
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