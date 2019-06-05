Эксперт оценил работу Морозова на посту губернатора Астраханской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Социально-экономические показатели Астраханской области находятся на достойном среднем уровне, отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова не связана с качеством работы, он получит новое назначение, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля. Высокопоставленный источник сообщил РИА Новости, что отставка Морозова связана с его семейными обстоятельствами, он будет работать в одной из российских спецслужб. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил РИА Новости, что выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования 8 сентября, назначение нового врио ничего не меняет.

"Что касается социально-экономических показателей Астраханской области, они вполне на достойном хорошем среднем уровне. Понятно, что это (отставка главы) связано не с качеством работы и не с какой-то негативной коннотацией. Можно предположить, что у президента есть свои планы на этого качественного сотрудника. Я имею в виду на его компетенции", - рассказал Мартынов РИА Новости.

Он отметил, что никаких претензий и скандальных историй вокруг Сергея Морозова нет и не было.

"Очевидно, что ушедший губернатор получит новое назначение. Это я даже не сомневаюсь, явно он где-то нужнее на другом месте", - отметил директор Института новейших государств.

По словам эксперта, новому врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину будет нелегко, так как осталось около двух месяцев до старта избирательной кампании.