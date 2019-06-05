Си Цзиньпин предрек светлое будущее российско-китайским отношениям

"Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень. Должен сказать, что мы вместе хорошо выполнили работу перед народами наших стран", - сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.