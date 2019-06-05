Си Цзиньпин предрек светлое будущее российско-китайским отношениям

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин предрек российско-китайским отношениям светлое будущее.
По его словам, за все годы российско-китайские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри двух государств.
"Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень. Должен сказать, что мы вместе хорошо выполнили работу перед народами наших стран", - сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как указал китайский лидер, народы двух стран, а также международное сообщество возлагают большие надежды на президента РФ Владимира Путина и на него самого.
"Нет предела для совершенствования наших отношений. Будет только лучше и лучше. Я рассчитываю и уверен, что этот визит обязательно принесет новые, яркие успехи", - подчеркнул он.