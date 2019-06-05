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РИА Новости

Си Цзиньпин предрек светлое будущее российско-китайским отношениям

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин предрек российско-китайским отношениям светлое будущее.
По его словам, за все годы российско-китайские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри двух государств.
"Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень. Должен сказать, что мы вместе хорошо выполнили работу перед народами наших стран", - сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как указал китайский лидер, народы двух стран, а также международное сообщество возлагают большие надежды на президента РФ Владимира Путина и на него самого.
"Нет предела для совершенствования наших отношений. Будет только лучше и лучше. Я рассчитываю и уверен, что этот визит обязательно принесет новые, яркие успехи", - подчеркнул он.
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