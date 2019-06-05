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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе ПМЭФ

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе ПМЭФ-2019.
"Дорогой друг, я хочу особенно Вас поблагодарить за Ваше согласие принять участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума", - сказал Путин на российско-китайских переговорах.
Си Цзиньпин приехал в Россию с государственным визитом.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту. 5 июня 2019
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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