Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе ПМЭФ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе ПМЭФ-2019.
"Дорогой друг, я хочу особенно Вас поблагодарить за Ваше согласие принять участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума", - сказал Путин на российско-китайских переговорах.
Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум pic.twitter.com/TZA1PNijlL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
Си Цзиньпин приехал в Россию с государственным визитом.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.