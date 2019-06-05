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РИА Новости

Основатель СПИД.Центра прокомментировал конфликт с размещением детей с ВИЧ

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнтон Красовский на "Открытом показе"
Антон Красовский на Открытом показе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Основатель СПИД.Центра Антон Красовский назвал социальным конфликт с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе в Нижнем Новгороде и выразил уверенность, что решить его можно было без привлечения следственных органов.
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).
"Я считаю, что это чисто социальный конфликт, когда люди боятся того, чего не понимают. Важно объяснять, а потом уже подключать силовиков. Мне кажется, была некая поспешность, все это не нужно (проверки и возбуждение уголовного дела - ред.)", - заявил журналистам Красовский.
Он добавил, что "в том, что женщины в 60 километрах от Нижнего Новгорода боятся заразиться ВИЧ, когда стирают белье", нет ничего удивительного - подобная ситуация возможна и в США.
"Но пытаться посадить кого-нибудь или оштрафовать на, скажем, 280 окладов за это, мне кажется, неправильно", - сказал Красовский.
Он выразил надежду, что инцидент будет исчерпан к обоюдному удовлетворению сторон конфликта, а турбаза сделает все, чтобы благотворительный фонд и опекаемые им дети были довольны.
Символ борьбы со СПИДом
Вчера, 08:00
Почти как люди. На турбазе отказались принять ВИЧ-инфицированных детей
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Антон КрасовскийСледственный комитет РФНижний НовгородОбщество
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