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РИА Новости
Туризм

Глава Совфеда поддержала идею введения гостиничного сбора

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Илья Тимин
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ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу властей Санкт-Петербурга о введении гостиничного сбора.
"Гостиничный сбор - общемировая практика. Когда вы приезжаете в большинство стран - в Европу, Латинскую Америку, вы даже не замечаете, что гостиница вычитает определенную сумму из ваших платежей на так называемый гостиничный сбор, где-то он называется курортный. Я поддерживаю предложение и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова (о введении сбора - ред)", - сказала в кулуарах Ливадийского форума в Ялте Валентина Матвиенко.
Она добавила, что средства гостиничного сбора должны идти на развитие, реставрацию и восстановление памятников архитектуры и культуры, а также на развитие инфраструктуры. Сенатор также считает важным правильно организовать администрирование такого сбора и провести разъяснительную работу.
Каждый регион сам решает, вводить ли такой сбор. "Где-то пока считают нецелесообразным, это право региональных властей, но думаю, что постепенно все к этому придут", - сказала Матвиенко.
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