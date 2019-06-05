Глава Совфеда поддержала идею введения гостиничного сбора

ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу властей Санкт-Петербурга о введении гостиничного сбора.

"Гостиничный сбор - общемировая практика. Когда вы приезжаете в большинство стран - в Европу, Латинскую Америку, вы даже не замечаете, что гостиница вычитает определенную сумму из ваших платежей на так называемый гостиничный сбор, где-то он называется курортный. Я поддерживаю предложение и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова (о введении сбора - ред)", - сказала в кулуарах Ливадийского форума в Ялте Валентина Матвиенко.

Она добавила, что средства гостиничного сбора должны идти на развитие, реставрацию и восстановление памятников архитектуры и культуры, а также на развитие инфраструктуры. Сенатор также считает важным правильно организовать администрирование такого сбора и провести разъяснительную работу.