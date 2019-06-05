Волгоградская дума оценит высказывание депутата, назвавшего Ленина "бесом"

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы на ближайшем заседании планируют обсудить высказывание председателя парламентского комитета по культуре Александра Осипова, который назвал Владимира Ленина бесом.
Ранее Осипов на своей странице в Facebook, комментируя строительстве храма Александра Невского в Волгограде, назвал Ленина " бесом", которого сделали "символов народа".
Как сообщил в среду на заседании облдумы руководитель фракции КПРФ Алексей Буров, слова Осипова вызвали негативную реакцию коммунистов.
22 апреля 2017, 09:00Религия и мировоззрение"Похороните Ленина за плинтусом": из мавзолея в интернет
"Пройти не можем и просим поставить этот вопрос на обсуждение... Это нанесение оскорбления главе государства. И я хотел бы знать позицию руководства областной думы по нанесению оскорбления главе государства", - сказал Буров.
Председатель облдумы Николай Семисотов предложил коллегам подготовить документы для рассмотрения этого вопроса на другом заседании.
"Оформите это все, чтобы коллеги понимали для включения в повестку дня... Подготовьте документы и рассмотрим на ближайшем заседании", - заявил Семисотов, добавив, что и сам негативно относится к такому высказыванию.