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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Волгоградская дума оценит высказывание депутата, назвавшего Ленина "бесом"

Вчера, 14:29
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы на ближайшем заседании планируют обсудить высказывание председателя парламентского комитета по культуре Александра Осипова, который назвал Владимира Ленина бесом.
Ранее Осипов на своей странице в Facebook, комментируя строительстве храма Александра Невского в Волгограде, назвал Ленина " бесом", которого сделали "символов народа".
Как сообщил в среду на заседании облдумы руководитель фракции КПРФ Алексей Буров, слова Осипова вызвали негативную реакцию коммунистов.
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"Пройти не можем и просим поставить этот вопрос на обсуждение... Это нанесение оскорбления главе государства. И я хотел бы знать позицию руководства областной думы по нанесению оскорбления главе государства", - сказал Буров.
Председатель облдумы Николай Семисотов предложил коллегам подготовить документы для рассмотрения этого вопроса на другом заседании.
"Оформите это все, чтобы коллеги понимали для включения в повестку дня... Подготовьте документы и рассмотрим на ближайшем заседании", - заявил Семисотов, добавив, что и сам негативно относится к такому высказыванию.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФВолгоградРоссияОбщество
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