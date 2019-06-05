Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

КИЕВ, 5 июня — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
После гибели ребенка в ряде городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД.
"Я не считаю, что глава Нацполиции (Сергей) Князев должен идти в отставку, он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть (инициировать. — Прим. ред.) этот парламент или следующий", — сказал Аваков журналистам.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции памяти по погибшему от произвола полиции мальчику на Украине
Акции памяти по погибшему от произвола полиции мальчику на Украине
Полиция возбудила дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личности людей, причастных к правонарушению, продолжается следствие.