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РИА Новости

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
КИЕВ, 5 июня — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
После гибели ребенка в ряде городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
4 июня, 19:56
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
"Я не считаю, что глава Нацполиции (Сергей) Князев должен идти в отставку, он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть (инициировать. — Прим. ред.) этот парламент или следующий", — сказал Аваков журналистам.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции памяти по погибшему от произвола полиции мальчику на Украине
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акции памяти по погибшему от произвола полиции мальчику на Украине
Полиция возбудила дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личности людей, причастных к правонарушению, продолжается следствие.
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Ситуация на УкраинеАрсен АваковВ мире
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