Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине

Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине

КИЕВ, 5 июня — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.

После гибели ребенка в ряде городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД.

"Я не считаю, что глава Нацполиции (Сергей) Князев должен идти в отставку, он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть (инициировать. — Прим. ред.) этот парламент или следующий", — сказал Аваков журналистам.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.