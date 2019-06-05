Золотой Aurus привезли на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представлен на променаде Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Каждый участник форума может сфотографироваться на его фоне, а некоторым счастливчикам удалось посидеть за рулем автомобиля, передает корреспондент РИА Новости с площадки ПМЭФ.

Aurus "припаркован" на "улице Никольская", которую открыли на форуме институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, МСП Банк, Дом.РФ, фонд "Моногорода.РФ", "ВЭБ Инновации" и Фонд развития Дальнего Востока.

Стенд институтов развития представляет собой модель улицы, где все сервисы находятся в шаговой доступности, она представляет собой многофункциональное пространство под общим названием Russia Extends, безопасное для граждан.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.