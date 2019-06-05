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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Золотой Aurus привезли на ПМЭФ

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
Автомобиль Aurus Senat у конгрессно-выставочного центра Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобиль Aurus Senat у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представлен на променаде Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Каждый участник форума может сфотографироваться на его фоне, а некоторым счастливчикам удалось посидеть за рулем автомобиля, передает корреспондент РИА Новости с площадки ПМЭФ.
Седан Aurus из проекта Кортеж
28 августа 2018, 14:00
Rolls-Royce отдыхает. Эксклюзивные подробности проекта "Кортеж"
Aurus "припаркован" на "улице Никольская", которую открыли на форуме институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, МСП Банк, Дом.РФ, фонд "Моногорода.РФ", "ВЭБ Инновации" и Фонд развития Дальнего Востока.
Стенд институтов развития представляет собой модель улицы, где все сервисы находятся в шаговой доступности, она представляет собой многофункциональное пространство под общим названием Russia Extends, безопасное для граждан.
Автомобиль Aurus Senat S600 на Международном Женевском автосалоне 2019
7 марта, 03:45
Американский автопортал назвал Aurus конкурентом Bentley и Rolls-Royce
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Новый лимузин президента
16 июля 2018, 13:00
Новый лимузин президентаВ 2018 году в кортеже президента России Владимира Путина появился автомобиль российского производства. О новом лимузине Aurus — в инфографике Ria.ru
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Петербургский международный экономический форумАвтоСанкт-Петербург
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