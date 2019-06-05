Страны СНГ согласовали основы развития военного сотрудничества до 2025 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе "ЭРА" в Краснодарском крае

АНАПА, 5 июн – РИА Новости. Планы по развитию военного сотрудничества, в том числе по применению беспилотной авиации, и совместных учений с боевой стрельбой согласовали участники Совета министров обороны стран СНГ на заседании в Анапе в среду, сообщил председатель совета, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Завершая заседание Совета, отмечу, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке. В ходе совместной работы нам удалось предметно проанализировать военно-политическую обстановку в мире, подробно обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шойгу.

По итогам заседания, сообщил он, "одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год".

"Участники заседания высказались за углубление сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения. Одобрено практическое взаимодействие по вопросам противовоздушной обороны, безопасности полётов авиации, топографического обеспечения, подготовки военных кадров и ряду других", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что приняты решения о проведении совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) объединённой системы ПВО и организации Третьих Военно-спортивных игр, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.