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РИА Новости

Страны СНГ согласовали основы развития военного сотрудничества до 2025 года

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе "ЭРА" в Краснодарском крае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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АНАПА, 5 июн – РИА Новости. Планы по развитию военного сотрудничества, в том числе по применению беспилотной авиации, и совместных учений с боевой стрельбой согласовали участники Совета министров обороны стран СНГ на заседании в Анапе в среду, сообщил председатель совета, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Завершая заседание Совета, отмечу, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке. В ходе совместной работы нам удалось предметно проанализировать военно-политическую обстановку в мире, подробно обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шойгу.
По итогам заседания, сообщил он, "одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год".
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"Участники заседания высказались за углубление сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения. Одобрено практическое взаимодействие по вопросам противовоздушной обороны, безопасности полётов авиации, топографического обеспечения, подготовки военных кадров и ряду других", - сказал Шойгу.
Он сообщил, что приняты решения о проведении совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) объединённой системы ПВО и организации Третьих Военно-спортивных игр, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В ходе совместной работы приняты другие решения по развитию сотрудничества в военной сфере. Сегодняшнее заседание подтвердило, что взаимодействие по вопросам обороны и безопасности в формате Содружества Независимых Государств успешно развивается", - констатировал министр обороны РФ.
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