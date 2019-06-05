Депутат Рады назвал неправильным отказ парламента сотрудничать с Зеленским

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает неправильным отказ парламента от рассмотрения законопроектов, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Верховная рада Украины во вторник отказалась рассматривать законопроект об импичменте главы государства, поданный Зеленским. Представители Зеленского заявляли, что администрация президента Украины намерена продолжать работу с нынешним составом Верховной рады и убеждать депутатов принимать важные законы.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов.