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РИА Новости

Депутат Рады назвал неправильным отказ парламента сотрудничать с Зеленским

Вчера, 11:49
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© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает неправильным отказ парламента от рассмотрения законопроектов, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским.
Верховная рада Украины во вторник отказалась рассматривать законопроект об импичменте главы государства, поданный Зеленским. Представители Зеленского заявляли, что администрация президента Украины намерена продолжать работу с нынешним составом Верховной рады и убеждать депутатов принимать важные законы.
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"На сегодняшний день ощетинилась Верховная рада, об этом надо говорить откровенно. Вы же посмотрите, ни один законопроект, который исходит от президента, не вносят даже в повестку дня. Это неправильно", - сказал Нимченко в четверг в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов.
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