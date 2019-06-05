Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne

Она напомнила, что в предвыборных обещаниях Владимир Зеленский говорил, что по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО необходимо провести референдум, однако во время визита в Брюссель президент уже пообещал, что будет способствовать реализации пути в эти организации, поскольку "так написано в конституции".

"Вступление в ЕС и НАТО (в конституции Украины. — Прим. ред.) закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет, потому что, думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО", — сказала Савченко.

На вопрос журналиста, сможет ли Зеленский урегулировать конфликт в Донбассе, депутат ответила, что ситуация за пять лет внутриукраинского кризиса дошла до того, что будет либо Третья мировая война, либо "все-таки мир".

"Если будет внеблоковый статус (у Украины. — Прим. ред.), то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?" — отметила она.