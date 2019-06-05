Испанская полиция предупредила о популярных способах "развода" туристов

МАДРИД, 5 июн – РИА Новости. Испания остается одним из самых популярных направлений в Европе у россиян, с начала года эту страну посетили более 271 тысячи туристов из России. За советом, как не стать жертвами воров и мошенников на отдыхе, и что делать, если это произошло, РИА Новости обратились в Национальную полицию.

Испания считается одной из самых безопасных европейских стран, именно этот параметр называют иностранцы среди основных причин выбора этого направления. Но и в Испании никто ни от чего не застрахован. Особенно, если речь идет о туристах, плохо знакомых с особенностями "работы" местных мошенников и воров.

"Наш совет не только туристам, но и вообще всем: в местах скопления людей, в том числе в туристических местах, быть наиболее внимательными, применять меры предосторожности, следить за своими вещами, никогда не носить сумки и рюкзаки сзади, всегда перевешивать их вперед и придерживать рукой, не носить бумажник в заднем кармане, лучше не брать с собой крупные суммы наличных и ценные вещи", - говорит представитель Национальной полиции. Правоохранительные органы призывают: если человек заметил что-то подозрительное, то следует позвонить по номеру 091, а о совершенном преступлении сообщить в отделение. Причем (если речь идет о несерьезных преступлениях, таких, как кража) не обязательно идти в отделение именно в том населенном пункте, где это произошло. Если вы торопитесь и боитесь из-за обращения в полицию потерять время, то можете ехать дальше и обратиться в участок в любом другом городе. В Испании есть специальная линия (номер 902 102 112), где ответят специалисты на английском, французском, немецком и итальянском языках.

Часто туристы из России не обращаются в правоохранительные органы, полагая, что шансов найти украденное нет. Это не совсем так. "Если сообщить в полицию, то украденные вещи зарегистрируют, внесут в базу данных. Иногда мы находим украденные вещи и не знаем, чьи они", - рассказывает представитель Национальной полиции.

В случае кражи бумажников преступники зачастую вытаскивают деньги, а документы выбрасывают в ближайшую урну. Поэтому имеет смысл обратиться в полицию, которая знает, где именно преступники оставляют ненужные им документы.

Если документы все же не удалось вернуть, а лететь обратно надо, то необходимо обратиться в консульство, которое выдаст свидетельство на возвращение в Россию. Для этого необходимо написать заявление и подтвердить личность – или предоставив внутренний российский паспорт, а в случае, если он также потерян или украден, - направить соответствующий запрос в органы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Есть и более простой вариант - найти двух человек, которые готовы подтвердить вашу личность. Они должны лично явиться в консульство и представить письменные заявления. Кроме того, необходимо принести две фотографии 3,5х4,5 см на светлом фоне.

Воровство – "профессия", как известно, творческая, и видов возможных "разводов" туристов крайне много. Вот примеры лишь некоторых их них, с которыми довольно часто можно столкнуться в Испании. Вы сидите в кафе, подходит человек, который протягивает какое-то объявление, причем держит его таким образом, что лежащий на столе телефон оказывается закрыт этой бумагой. Легким движением второй руки, вор забирает телефон, пока вы читаете написанное или отвлекаетесь, чтобы сказать, что вам это не интересно. Возможны вариации: отвлекающим маневром может быть карта (в этом случае вор выдает себя за потерявшегося туриста) или даже грудной ребенок, которого подсовывает цыганка, чтобы вы восхитились, какой он милый.

Женские сумки нельзя вешать в кафе на ручку стула или класть на соседний. Кошелек вынут так, что вы этого не заметите, разговаривая со спутником. Правда, вычистив наличные, кошелек могут бросить на полу. Так что, "потеряв" кошелек, лучше вернуться через полчаса в это же кафе и поинтересоваться у официантов, не находили ли они пропажу.

Главная задача мошенников – любым способом вас отвлечь. Например, пролить кофе, забрызгать из автомобиля, испачкать любым другим способом. Тут же подойдут люди, чтобы "помочь" почистить одежду, а заодно и карманы.

Аналогичный по сути способ получил название в честь бразильского игрока - "Ромарио". Молодой человек на ходу изображает игру в несуществующий мяч, приближается к вам, и, по-товарищески приобняв и пытаясь выбить "мяч" из-под ваших ног, обчищает карманы.

Еще вариант - устроить скандал посреди улицы, а когда вокруг соберется толпа зевак, обокрасть их. Вариация - "представление" в метро, в том числе с имитацией кражи у пассажира. Пока другие пассажиры будут возмущаться наглостью вора, они в этот момент станут жертвами других преступников.

Тем туристам, которые предпочитают брать в аренду автомобиль, лучше не верить, когда им из соседней машины показывают, что спущено колесо. Если человек остановится и выйдет, чтобы проверить, сумку наверняка украдут. Если вы увидели утром, что колесо действительно спущено, то необходимо позвонить в страховую, а не пользоваться услугами "случайных" прохожих, которые вызовутся "помочь".

Рядом с соборами процветает особый тип "развода" – мошенницы буквально впихивают - особенно женщинам - веточку розмарина. Как бы жертва ни отказывалась, розмарин все равно окажется у нее в руках. За него, разумеется, надо заплатить, "иначе счастья не будет". 50 евроцентов или даже двух евро недостаточно. "Счастье гарантировано", только если расплатиться "бумажными деньгами", то есть минимум пять евро.

Еще вариант: двое людей подходят и просят их сфотографировать. В это же время подходят еще двое в одежде, призванной походить на полицейскую форму. Тут выясняется, что техника краденая, и жертве начинают трепать нервы, в итоге все заканчивается тем, что ей предлагают откупиться от "полицейского".

Еще один трюк с фотоаппаратом – вас (особенно, если речь идет о паре) предлагают сфотографировать, но снимок вы вряд ли увидите, равно как и свой фотоаппарат или телефон.

Часто мигранты ходят по кафе или улицам и, увидев мужчину и женщину, предлагают купить цветы - весьма настойчиво. Мужчине становится неудобно, и он выкладывает за никому не нужную розу огромную сумму. Иногда, если пара упорствует и продолжает отказываться, продавец делает вид, что оставляет розу (или какой-то сувенир) в качестве подарка. Верить ему не стоит – денег он все равно потребует.

Часто можно увидеть молодых людей, собирающих подписи в поддержку какой-нибудь организации. Конечно, далеко не все они мошенники, и некоторые абсолютно искреннее хотят помочь больным раком детям или спасти китов. Однако бывают случаи, когда у вас помимо подписи потребуют заплатить деньги – чтобы поддержать акцию. Еще хуже, если вас обчистят, пока вы пытаетесь выяснить, чем можете помочь.