Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинская газотранспортная система утратит стратегическое значение без российского газа, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Сенатор отметил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2" будут тщетными.
"Зеленский идёт проторенным путём - намерен вместе с Варшавой бороться с Сев.потоком-2. Порошенко боролся-боролся - надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", — написал политик.
Ранее Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что для Киева "крайне важно" противостояние строительству российского газопровода.
"Северный поток — 2"
В рамках проекта "Северный поток — 2" предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.
Также "Северному потоку — 2" препятствуют Соединенные Штаты, поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.