Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"

"Зеленский идёт проторенным путём - намерен вместе с Варшавой бороться с Сев.потоком-2. Порошенко боролся-боролся - надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", — написал политик.

"Северный поток — 2"

В рамках проекта "Северный поток — 2" предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.