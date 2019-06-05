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РИА Новости

Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"

01:08
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинская газотранспортная система утратит стратегическое значение без российского газа, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Сенатор отметил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2" будут тщетными.

"Зеленский идёт проторенным путём - намерен вместе с Варшавой бороться с Сев.потоком-2. Порошенко боролся-боролся - надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", — написал политик.

Ранее Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что для Киева "крайне важно" противостояние строительству российского газопровода.
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"Северный поток — 2"

В рамках проекта "Северный поток — 2" предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.
Также "Северному потоку — 2" препятствуют Соединенные Штаты, поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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