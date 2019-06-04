Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T23:33Z
https://ria.ru/20190604/1555260128.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155270/01/1552700141_0:235:3078:1966_1036x0_80_0_0_0ebc2a4fdae79f6e7e4560ed93acf23b.jpg
РИА Новости

Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"

Вчера, 23:15
15982
© Nord Stream 2 / Vladimir PostnovСтроительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
© Nord Stream 2 / Vladimir Postnov
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2" крайне важно для Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Такое заявление глава государства сделал на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе. Прямая трансляция велась на канале Newsone в YouTube.
Газодобывающее предприятие на Украине
18 мая, 08:00
Украина готовится зимой потерять "русский транзит"
Кроме того, он назвал одним из важных направлений взаимодействия с европейскими странами сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы.

"Северный поток — 2"

В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Газодобывающее предприятие на Украине
14 мая, 08:00
У Украины остался последний шанс спасти свою трубу и деньги
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент.
США препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Рабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
17 мая, 18:27
Разборчивая невеста. Дания изучает под лупой маршруты "Северного потока-2"Дания все не может определиться, по какому маршруту должен идти в Европу новый газопровод из России. И первый нехорош, и второй не подходит, а третий ‒ посмотрим, достаточно ли он экологичный. Но, похоже, дело не в маршрутах.

В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
23220301943
Обсудить 30
Спортсмены и команды
Дуда
Северный поток-2Владимир Зеленский
Популярные комментарии
С таким же успехом он может выступить против кенгуру, поскольку те, когда скачут, составляют серьёзную конкуренцию майдану. Наши Австралийские партнёры так и говорят: - Кто не скачет - тот не кенгуру.
4 июня, 23:47
dkul71
34270001
Не пойму, Порошенко что — свою методичку "Что я буду делать на втором сроке президентства" в кабинете забыл, которой Зеленский сейчас активно пользуется?
4 июня, 23:29
Себекхотеп III
30251000
Рекомендуем
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
РИА
Новости
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за отравления химикатами
Лента
новостей
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Джон Реймонд
Американский генерал рассказал об успехах России в космосе
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Президент Украины Владимир Зеленский
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния