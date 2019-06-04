Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2" крайне важно для Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Такое заявление глава государства сделал на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе. Прямая трансляция велась на канале Newsone в YouTube.
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Кроме того, он назвал одним из важных направлений взаимодействия с европейскими странами сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы.
"Северный поток — 2"
В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент.
США препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
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В интересах Европы
В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.