Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"

Разборчивая невеста. Дания изучает под лупой маршруты "Северного потока-2" Дания все не может определиться, по какому маршруту должен идти в Европу новый газопровод из России. И первый нехорош, и второй не подходит, а третий ‒ посмотрим, достаточно ли он экологичный. Но, похоже, дело не в маршрутах.