Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T00:09Z
https://ria.ru/20190605/1555260617.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_ab33c05e003f469bd030b1af90843d13.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

США, Британия и Норвегия осудили разгон оппозиции в Судане

00:09
235
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. США, Великобритания и Норвегия выступили с заявлением относительно ситуации в Судане и осудили разгон лагеря протестующих в столице страны, который привел к многочисленным жертвам.
Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря превысило 35 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.
"Тройка" осуждает нападения с применением насилия в Судане 3 июня, в результате которых погибли и получили ранения многие мирные гражданские протестующие. Отдав приказ об этих нападениях, переходный Военный совет поставил под угрозу переходный процесс и мир в Судане. Мы призываем к согласованной передаче власти гражданскому правительству, как того требует народ Судана", - говорится в заявлении от имени трех стран, которое распространила пресс-служба госдепартамента США.
Также авторы заявления сообщили о поддержке усилий Африканского Союза в урегулировании кризиса в Судане, в том числе его требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.
Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
11 апреля, 11:39
Запад специально доводил Судан до кризиса
Одновременно в Вашингтоне, Лондоне и Осло выразили серьезную озабоченность в связи с заявлением временного военного совета Судана о том, что он прекратит переговоры с оппозицией, откажется от всех предыдущих соглашений с ней о формировании временного правительства и проведет выборы в течение девяти месяцев.
"Народ Судана заслуживает упорядоченного перехода под руководством гражданских лиц, который мог бы создать условия для свободных и справедливых выборов, а не поспешных выборов, навязанных силами безопасности временного военного совета", - говорится в документе.
Во вторник глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан в телеобращении к нации после разгона лагеря с протестующими в Хартуме объявил о начале формирования временного правительства. В ходе своей речи он также призвал провести в стране всеобщие выборы в течение девяти месяцев и объявил о прекращении переговоров с оппозицией.
Суданские военные в Хартуме
25 апреля, 15:04
Политик назвал события в Судане и Алжире второй волной "арабской весны"
Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Митинг перед зданием генштаба в столице Судана Хартуме. 8 апреля 2019
11 апреля, 10:00
Военные перевороты в мире в 2012-2019 годах
210010
Обсудить 1
Ситуация в СуданеВеликобританияСуданНорвегияСШАВ мире
Рекомендуем
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
РИА
Новости
Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
В США опровергли сообщения СМИ об условии признания легитимности Асада
Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора
Лента
новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Мединский поделился впечатлениями от просмотра фильма "Донбасс. Окраина"
Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Архивное фото
Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
В администрации Зеленского анонсировали саммит Украина-ЕС в Киеве
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы
Совместные учения Южной Кореи и США. Архивное фото
В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
Надежда Савченко. Архивное фото
Савченко заявила, что Зеленский не дождется никакой справедливости
Московский метрополитен. Архивное фото
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Ракета-носитель Чанчжэн-7
Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния