США, Британия и Норвегия осудили разгон оппозиции в Судане

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. США, Великобритания и Норвегия выступили с заявлением относительно ситуации в Судане и осудили разгон лагеря протестующих в столице страны, который привел к многочисленным жертвам.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря превысило 35 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.

"Тройка" осуждает нападения с применением насилия в Судане 3 июня, в результате которых погибли и получили ранения многие мирные гражданские протестующие. Отдав приказ об этих нападениях, переходный Военный совет поставил под угрозу переходный процесс и мир в Судане. Мы призываем к согласованной передаче власти гражданскому правительству, как того требует народ Судана", - говорится в заявлении от имени трех стран, которое распространила пресс-служба госдепартамента США.

Также авторы заявления сообщили о поддержке усилий Африканского Союза в урегулировании кризиса в Судане, в том числе его требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

Одновременно в Вашингтоне, Лондоне и Осло выразили серьезную озабоченность в связи с заявлением временного военного совета Судана о том, что он прекратит переговоры с оппозицией, откажется от всех предыдущих соглашений с ней о формировании временного правительства и проведет выборы в течение девяти месяцев.

"Народ Судана заслуживает упорядоченного перехода под руководством гражданских лиц, который мог бы создать условия для свободных и справедливых выборов, а не поспешных выборов, навязанных силами безопасности временного военного совета", - говорится в документе.

Во вторник глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан в телеобращении к нации после разгона лагеря с протестующими в Хартуме объявил о начале формирования временного правительства. В ходе своей речи он также призвал провести в стране всеобщие выборы в течение девяти месяцев и объявил о прекращении переговоров с оппозицией.

Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.