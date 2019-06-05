Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Июнь — самый выгодный для путешествий летний месяц, сообщает Aviasales.
Даже в высокий сезон можно сэкономить на перелете, купив билет на "правильное" время. Эксперты сервиса изучили бронирования прошлого лета и выяснили, когда путешествия обходились дешевле всего.
Как оказалось, планирование отпуска на июнь позволило сэкономить на билетах по России до двенадцати процентов, за рубеж — до десяти. Самые выгодные тарифы авиакомпании предлагали на первую неделю июня.
Так, например, в июне прошлого года средний чек на внутренние перелеты составлял семь тысяч рублей, тогда как в июле — восемь с половиной, а в августе — уже девять тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что в первую очередь туристы могут сэкономить на перелетах по самым востребованным направлениям — в Москву, Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Сейчас билеты в эти города доступны в среднем за восемь тысяч рублей. Дороже всего стоит авиапутешествие в Крым — 11 тысяч рублей.
Кроме того, в июне можно недорого слетать за границу. Прошлым летом средний чек в это время составил 14 тысяч рублей, а в следующие месяцы вырос до 15,6 тысячи.
В этом июне самые недорогие зарубежные направления — Тиват, Бургас, Барселона, Прага, Ларнака и Париж. Билеты туда обойдутся примерно в 17,6 тысячи рублей.
Из более отдаленных маршрутов следует рассмотреть для отпуска в первый летний месяц Сеул, Пекин, Дубай, Бали и Нью-Йорк. Причем выгоднее будет полететь в Дубай и Пекин — за 20 тысяч рублей, чуть дороже — в Сеул за 23 тысячи рублей. Авиабилеты в Нью-Йорк стоят 33 тысячи рублей, а на Бали — 45 тысяч рублей.