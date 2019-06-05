Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Июнь — самый выгодный для путешествий летний месяц, сообщает Aviasales.

Даже в высокий сезон можно сэкономить на перелете, купив билет на "правильное" время. Эксперты сервиса изучили бронирования прошлого лета и выяснили, когда путешествия обходились дешевле всего.

Как оказалось, планирование отпуска на июнь позволило сэкономить на билетах по России до двенадцати процентов, за рубеж — до десяти. Самые выгодные тарифы авиакомпании предлагали на первую неделю июня.

Так, например, в июне прошлого года средний чек на внутренние перелеты составлял семь тысяч рублей, тогда как в июле — восемь с половиной, а в августе — уже девять тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что в первую очередь туристы могут сэкономить на перелетах по самым востребованным направлениям — в Москву, Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Сейчас билеты в эти города доступны в среднем за восемь тысяч рублей. Дороже всего стоит авиапутешествие в Крым — 11 тысяч рублей.

Кроме того, в июне можно недорого слетать за границу. Прошлым летом средний чек в это время составил 14 тысяч рублей, а в следующие месяцы вырос до 15,6 тысячи.

В этом июне самые недорогие зарубежные направления — Тиват, Бургас, Барселона, Прага, Ларнака и Париж. Билеты туда обойдутся примерно в 17,6 тысячи рублей.