Зеленский заявил Столтенбергу, что ждет от НАТО больше усилий в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник в Брюсселе, что от НАТО требуются дополнительные усилия для обеспечения безопасности в Черном море.

Украинский президент провел во вторник в штаб-квартире НАТО первую встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Наша общая задача – обеспечить стабильность и безопасность в Черноморском регионе, что требует от альянса дополнительных усилий. Мы приветствуем решения альянса, принятые в апреле в Вашингтоне, по поддержке украинских ВМС", - заявил он, выступая на английском языке.

Генсек НАТО, со своей стороны, напомнил, что "в ответ на незаконные действия России НАТО увеличивает свое присутствие в Черном море".

"В апреле министры иностранных дел согласовали пакет дополнительных мер, включая дополнительную подготовку ваших морских сил и береговой охраны, больше военно-морского присутствия с посещениями портов и учениями, а также обмен информацией. Мы видели регулярные учения и посещения портов нашими постоянными военно-морскими группами, а также другими кораблями НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что "в июле мы проведем еще больше учений в Черном море вместе с Украиной".

Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.

Как сообщала пресс-служба Национальной гвардии Украины, учения Sea Breeze-2019 пройдут в Черном море с 1 по 12 июля.

В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекращения уголовного дела задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.