Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что курс Украины в ЕС и НАТО останется неизменным, и это является приоритетом Киева.
"Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в конституции Украины, остается неизменным. Это приоритет нашей внешней политики", - заявил Зеленский, выступая на английском языке.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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