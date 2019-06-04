Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что курс Украины в ЕС и НАТО останется неизменным, и это является приоритетом Киева.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.