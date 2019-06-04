НАТО и Украина планируют провести совместные учения в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. НАТО планирует провести в июле в Черном море учения с участием Украины, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"В июле мы проведем дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной", - сообщил генсек альянса, говоря о ситуации в этом регионе.
8 апреля, 14:01Эксперт: НАТО должно понимать – их корабли в Черном море под контролемКорабли Черноморского флота начали дежурство в районе учений НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что в зоне своей операционной ответственности российские моряки будут делать то, что считают необходимым для обеспечения безопасности.
Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.
Как сообщала пресс-служба Национальной гвардии Украины, учения Sea Breeze-2019 пройдут в Черном море с 1 по 12 июля.