НАТО и Украина планируют провести совместные учения в Черном море

Эксперт: НАТО должно понимать – их корабли в Черном море под контролем Корабли Черноморского флота начали дежурство в районе учений НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что в зоне своей операционной ответственности российские моряки будут делать то, что считают необходимым для обеспечения безопасности.