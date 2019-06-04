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РИА Новости

Пушков оценил шутку Зеленского о Порошенко

Вчера, 18:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков надеется "убедиться на деле", что президент Украины Владимир Зеленский превосходит своего предшественника Петра Порошенко.
Ранее на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе действующий украинский лидер пошутил, что новый президент "лучше старого".
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Пушков отметил, что пока это остается лишь словами.
"Иначе получится, как в известном анекдоте: "Я лучше, чем Порошенко! — Чем лучше? — Чем Порошенко". И не более того", — пошутил парламентарий в твиттере.
Ранее Зеленский заявил, что намерен на встрече с лидерами Евросоюза и НАТО поднять вопрос о "давлении на Россию". Его поездка в Брюссель стала первым зарубежным визитом нового в должности главы государства.
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