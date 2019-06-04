Пушков оценил шутку Зеленского о Порошенко

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков надеется "убедиться на деле", что президент Украины Владимир Зеленский превосходит своего предшественника Петра Порошенко.

Пушков отметил, что пока это остается лишь словами.

Ранее Зеленский заявил, что намерен на встрече с лидерами Евросоюза и НАТО поднять вопрос о "давлении на Россию". Его поездка в Брюссель стала первым зарубежным визитом нового в должности главы государства.