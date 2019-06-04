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РИА Новости

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкiForum-2019 в Киеве
iForum-2019 в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим политики пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
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Вперед, в Брюссель: Зеленский едет убеждать Запад в реальности нереальногоКиев готовит "стратегию возвращения" Крыма и рассчитывает на Запад. Плевать, что она невыполнима, главное уметь преподнести материал.
На вопрос, не скучает ли Юнкер по Порошенко, глава ЕК ответил, не разнимая рукопожатия: "У меня есть новый" и засмеялся.
Зеленский в свою очередь по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".
Ранее президент Украины прибыл в Брюссель на встречу с лидерами НАТО и ЕС. Он заявил, что планирует начать разговор с европейскими лидерами с вопроса о "давлении на Россию".
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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"Малыш, ведь я же лучше, лучше собаки!"
4 июня, 17:51
nnikkore
1030001
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