Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим политики пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.
На вопрос, не скучает ли Юнкер по Порошенко, глава ЕК ответил, не разнимая рукопожатия: "У меня есть новый" и засмеялся.
Зеленский в свою очередь по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".
Ранее президент Украины прибыл в Брюссель на встречу с лидерами НАТО и ЕС. Он заявил, что планирует начать разговор с европейскими лидерами с вопроса о "давлении на Россию".