Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.

Перед этим политики пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.

На вопрос, не скучает ли Юнкер по Порошенко, глава ЕК ответил, не разнимая рукопожатия: "У меня есть новый" и засмеялся.

Зеленский в свою очередь по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".