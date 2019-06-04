Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил во вторник в Брюсселе с новым президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на востоке Украины, а также решение РФ предоставить гражданство жителям Донбасса.
"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки РФ предоставить российские паспорта украинским гражданам. Это последний пример российских попыток дестабилизировать восток Украины и шагов в неверном направлении",- заявил Столтенберг.
"Сегодня соберется комиссия НАТО-Украина, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности на Украине. Союзники хотят услышать вашу оценку", - добавил он, обращаясь к Зеленскому.
Генсек также сообщил, что стороны "провели прекрасные дискуссии относительно продолжения поддержки Украины со стороны НАТО".
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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