Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином

"Вечером 6 июня после церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета состоится ещё одна, неформальная, беседа нашего президента с руководителем Си Цзиньпином. Это будет неформальный ужин один на один, только с участием переводчиков", - рассказал Ушаков журналистам.