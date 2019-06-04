Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на следующий день после официальных переговоров пообщаются неформально за ужином в Санкт-Петербурге, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, он также примет участие в работе ПМЭФ.
"Вечером 6 июня после церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета состоится ещё одна, неформальная, беседа нашего президента с руководителем Си Цзиньпином. Это будет неформальный ужин один на один, только с участием переводчиков", - рассказал Ушаков журналистам.
Он рассказал, что на ужине "будет продолжен обмен мнениями по тем вопросам, которые имеется виду затронуть в ходе переговоров (5 июня)".
"В общем любые темы руководители могут на этой неформальной встрече обсудить", - добавил Ушаков.