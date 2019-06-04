Путин на ПМЭФ проведет встречу с представителями иностранного бизнеса

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня проведет встречу с представителями иностранного бизнеса, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В конце дня 7 числа президент … проведет встречу с главами крупнейших иностранных компаний, которые будут присутствовать в Петербурге. Там где-то около 70 участников предусматривается", - сказал он.
"Будет обсуждаться тема работы предпринимателей в России, различные вопросы активизации, привлечения иностранных инвестиций, вопросы создания в России высокотехнологичных производств и так далее", - сказал он.