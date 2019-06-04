Ушаков: слова Трампа о выводе россиян из Венесуэлы основаны на домыслах

"Вы знаете, там лимитированное количество наших представителей, если их в какой-то момент было 90 человек, а стало, к примеру, там 80, я не знаю, стоит ли это комментировать на уровне президента? Если настолько это важная тема, то, наверное, стоит комментировать, если нет, то не стоит", - уточнил он.