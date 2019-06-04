Ушаков: слова Трампа о выводе россиян из Венесуэлы основаны на домыслах

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о выводе российских специалистов из Венесуэлы, вероятно, базируется на домыслах относительно двустороннего сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп ранее написал в своем микроблоге Twitter, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.
"Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества. И сколько их на данный момент, я просто не знаю", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения из США о выводе российских специалистов из Венесуэлы.
Он подчеркнул, что российская сторона не комментирует вопросы своего сотрудничества с другими странами.
"Нет, мы на эту тему ничего никому не сообщаем. Мы сотрудничаем на двусторонней основе. Наш, так сказать, конкретный вопрос двустороннего сотрудничества, естественно, он особо не комментируется вовне", - сказал Ушаков.
По его словам, "можно только догадываться", откуда Трамп взял данную информацию.
"За этим сообщением какие-то домыслы о той внутренней работе, которую Россия проводит в Венесуэле", - предположил Ушаков.
"Вы знаете, там лимитированное количество наших представителей, если их в какой-то момент было 90 человек, а стало, к примеру, там 80, я не знаю, стоит ли это комментировать на уровне президента? Если настолько это важная тема, то, наверное, стоит комментировать, если нет, то не стоит", - уточнил он.