Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.

"Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - написал президент США в своем Twitter , не приведя подробностей.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназваный источник заявила, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков. По данным издания, за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха, цифры в СМИ о штате сотрудников Ростеха в Венесуэле преувеличены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет. Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из страны, назвав это "новостью", которая не соответствует действительности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обеспечивая обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники.