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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы

Вчера, 20:52
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.
"Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - написал президент США в своем Twitter, не приведя подробностей.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназваный источник заявила, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков. По данным издания, за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха, цифры в СМИ о штате сотрудников Ростеха в Венесуэле преувеличены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет. Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из страны, назвав это "новостью", которая не соответствует действительности.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обеспечивая обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. Россия также неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что это было бы катастрофическим сценарием. По его словам, действия Вашингтона в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Майдан у нас уже был , точнее переворот , из социалистического строя , Россия превратилась в феодально - олигархическое образование , с диким капитализмом , так как кучка сомнительных людей захватила ресурсы России , а народу сунули по никчёмному ваучеру , почти все национальные богатства России сосредоточены в руках трех процентов ее населения, подсчитали аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. В 2018 году на эти 3% приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех банковских вкладов и 89% всех наличных сбережений, говорится в докладе... Поэтому народу денег нет , держитесь....
3 июня, 22:52
Губернатор о.Борнео
1500105
К сожалению, Трамп не курит и не пьёт даже пиво. В этом- то и проблема.
3 июня, 21:51
Common Cynic
1260011
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