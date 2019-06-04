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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин на ПМЭФ расскажет о повышении доходов и благосостояния граждан

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарной сессии ПМЭФ сделает акцент на задачах по повышению благосостояния граждан и сформулирует идеи по оптимизации системы глобального управления, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан. То есть расскажет подробно о тех программах, стратегиях, о самих проектах, направленных на промышленное, технологическое развитие всей страны", - сообщил Ушаков журналистам.
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Он отметил, что также Путин поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике. "Даст оценку проблем, которые в настоящее время испытывает мировое хозяйство, международная торговля, финансовая система. Сформулирует некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления и её приведения в соответствие с принципами равенства, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - уточнил Ушаков.
Он также добавил, что традиционно президент на полях ПМЭФ проведёт встречу с руководителями информационных агентств, которая будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумЮрий УшаковВладимир ПутинСанкт-ПетербургЭкономика
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