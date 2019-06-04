Путин на ПМЭФ расскажет о повышении доходов и благосостояния граждан

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарной сессии ПМЭФ сделает акцент на задачах по повышению благосостояния граждан и сформулирует идеи по оптимизации системы глобального управления, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан. То есть расскажет подробно о тех программах, стратегиях, о самих проектах, направленных на промышленное, технологическое развитие всей страны", - сообщил Ушаков журналистам.

Он отметил, что также Путин поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике. "Даст оценку проблем, которые в настоящее время испытывает мировое хозяйство, международная торговля, финансовая система. Сформулирует некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления и её приведения в соответствие с принципами равенства, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - уточнил Ушаков.