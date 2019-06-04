Премьеры Армении и Словакии примут участие в пленарной сессии ПМЭФ

"В форуме также примут участие президент Болгарии (Румен) Радев, премьер-министр Армении (Никол) Пашинян и Словакии (Петер) Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН (Антониу) Гуттереш. Все эти руководители, которых я назвал, они примут участие в пленарном заседании 7 июня", - сообщил Ушаков журналистам.