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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Премьеры Армении и Словакии примут участие в пленарной сессии ПМЭФ

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Александр ГальперинСимволика Петербургского международного экономического форума 2019
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие первые лица Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В форуме также примут участие президент Болгарии (Румен) Радев, премьер-министр Армении (Никол) Пашинян и Словакии (Петер) Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН (Антониу) Гуттереш. Все эти руководители, которых я назвал, они примут участие в пленарном заседании 7 июня", - сообщил Ушаков журналистам.
Он в частности отметил, что помимо этих руководителей на форум приедут официальные представители из других государств.
"Ещё президент будет Молдавии, он периодически участвует в форуме. Будет президент Южной Осетии (Анатолий) Бибилов, вице-президенты ряда стран, премьер-министры, вице-премьеры и заместители правительств из Белоруссии, Бельгии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Люксембурга, Монголии, Сербии, Узбекистана. И ещё более 40 иностранных министров и спикеров парламентов", - уточнил Ушаков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумНикол ПашинянПетер ПеллегриниЮрий УшаковСанкт-ПетербургЭкономика
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