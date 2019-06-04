Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:11Z
https://ria.ru/20190604/1555251792.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148879/77/1488797757_0:117:2084:1289_1036x0_80_0_0_7002601e69643495b1db5ca6944d1ae2.jpg
РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд в Московском зоопарке

Вчера, 16:11
665
© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБольшая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят Московский зоопарк, где состоится церемония передачи ему двух панд и открытие павильона для этих животных, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Руководители примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд, это животное - национальный символ Китая, наши гости придают этому мероприятию большое значение. И открывается специальный павильон для этих панд в нашем зоопарке московском", - сказал он.
Ушаков также уточнил, что лидеры двух стран смогут ознакомиться с образцами продукции китайского автомобилестроительного завода Great Wall, который открывается в Тульской области.
Большая панда
Вчера, 12:04
В Китае надеются, что привезенные в Москву панды принесут много радости
701031
Обсудить 0
Юрий УшаковМосковский зоопаркСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Большая панда
В Китае надеются, что привезенные в Москву панды принесут много радости
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Россия и Китай подпишут около 30 документов в рамках визита Си Цзиньпина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин
Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин
Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния