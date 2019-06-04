Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд в Московском зоопарке

Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят Московский зоопарк, где состоится церемония передачи ему двух панд и открытие павильона для этих животных, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Руководители примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд, это животное - национальный символ Китая, наши гости придают этому мероприятию большое значение. И открывается специальный павильон для этих панд в нашем зоопарке московском", - сказал он.