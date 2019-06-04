Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд в Московском зоопарке

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят Московский зоопарк, где состоится церемония передачи ему двух панд и открытие павильона для этих животных, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Руководители примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд, это животное - национальный символ Китая, наши гости придают этому мероприятию большое значение. И открывается специальный павильон для этих панд в нашем зоопарке московском", - сказал он.
Ушаков также уточнил, что лидеры двух стран смогут ознакомиться с образцами продукции китайского автомобилестроительного завода Great Wall, который открывается в Тульской области.