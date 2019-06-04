Россия и Китай подпишут около 30 документов в рамках визита Си Цзиньпина

"Будет в рамках визита подписан весьма солидный (пакет – ред.) межправительственных и коммерческих документов. Работа над рядом из этих соглашений, документов до сих пор продолжается, но мы предварительно … считаем, что в присутствии двух руководителей состоится или подписание или обмен уже подписанными документами, где-то 30 документов предусматривается", - уточнил он.