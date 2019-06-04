В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня в узком и расширенном форматах, в них примут участие вице-премьеры Антон Силуанов, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Татьяна Голикова, ряд министров, а также главы крупнейших компаний, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пятого июня, то есть завтра, пройдут переговоры на высшем уровне, они пройдут в двух форматах - вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий", - сказал Ушаков, отметив, что их возглавляют вице-премьеры.

"Также наша делегация будет включать руководителей ряда отраслевых министерств, а также глав крупнейших компаний", - уточнил он.