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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Член ОП пожаловался в Генпрокуратуру на фейки про взрывы в Дзержинске

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил обращение в Генеральную прокуратуру России по поводу фейковых новостей о взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске, в результате которых пострадали 116 человек и были повреждены почти 800 зданий.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что распространяемые в соцсетях панические сообщения о "жутких" последствиях взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
2 июня, 06:00
Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске
"Нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией, что во многом позволило избежать паники среди местного населения, угроза которой была вполне реальной. И ее пытались создать - сознательно и вполне себе рукотворно. Чего только не писали в соцсетях: "теракт", "город завален минами" (и трупами!), "началась эвакуация", "новые взрывы", "200 погибших", "выброс яда в воздух", - написал Малькевич в Facebook.
Он отметил, что собрал более 100 подобных сообщений. "Сейчас к этому пакету прикладываю официальные обращения/письма (как от главы комиссии по СМИ ОПРФ) - и отправляю в Генеральную прокуратуру и администрацию социальной сети "ВКонтакте". Все подобные сообщения в сети способны порождать массу слухов и домыслов и, убежден, представляют общественную опасность", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает штрафы до 1,5 миллиона рублей.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеАлександр МалькевичОбщественная палата РФДзержинск (Нижегородская область)Общество
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