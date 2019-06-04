Член ОП пожаловался в Генпрокуратуру на фейки про взрывы в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил обращение в Генеральную прокуратуру России по поводу фейковых новостей о взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске, в результате которых пострадали 116 человек и были повреждены почти 800 зданий.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что распространяемые в соцсетях панические сообщения о "жутких" последствиях взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях.

"Нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией, что во многом позволило избежать паники среди местного населения, угроза которой была вполне реальной. И ее пытались создать - сознательно и вполне себе рукотворно. Чего только не писали в соцсетях: "теракт", "город завален минами" (и трупами!), "началась эвакуация", "новые взрывы", "200 погибших", "выброс яда в воздух", - написал Малькевич в Facebook

Он отметил, что собрал более 100 подобных сообщений. "Сейчас к этому пакету прикладываю официальные обращения/письма (как от главы комиссии по СМИ ОПРФ) - и отправляю в Генеральную прокуратуру и администрацию социальной сети "ВКонтакте". Все подобные сообщения в сети способны порождать массу слухов и домыслов и, убежден, представляют общественную опасность", - подчеркнул он.