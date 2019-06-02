Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Мы проанализировали, как доводится информация о происходящем до жителей. Важно было вовремя донести, что нет химической угрозы, угрозы детонации. Это позволило снизить панические настроения. Тем не менее, в соцсетях распространялась информация, не соответствующая действительности", - сказал губернатор.

В качестве примера он привел сообщения о "химической катастрофе" и призывы "собираем вещи, валим из города".

"Такого рода информация, которая вбрасывается целенаправленно с целью посеять панические настроения, безусловно, подпадает под закон о фейковых новостях. Я считаю, это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность его применения. Мы этот вопрос внимательно изучим", - подчеркнул Никитин.