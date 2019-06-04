Японки пожаловались властям, что их заставляют носить каблуки на работе

Девушка на одной из улиц города Токио. Архивное фото

Девушка на одной из улиц города Токио

ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Японская актриса Юми Исикава, которая в январе запустила флешмоб против обязательного ношения женщинами высоких каблуков на работе, официально передала во вторник петицию в министерство труда страны.

По данным агентства Киодо , флэшмоб получил название KuToo, что является намеком на мировой флэшмоб MeToo и одновременно сразу на два японских слова "обувь" и "боль", что звучат как "куцу", но с разными долготами на конце. С момента его запуска под петицией с призывом законодательно запретить компаниями обязывать женщин носить обувь на высоком каблуке на работе подписались почти 19 тысяч человек.

"Это только первый шаг. Это – тот вопрос, который многие женщины считали личной проблемой, так как (ношение высоких каблуков – ред.) в принципе считается признаком хороших манер", - цитирует агентство Киодо слова Исикавы в ходе пресс-конференции в Токио.

Большинство японских компаний имеют жесткие регламенты относительно того, что сотрудники могут позволить себе надеть на работу. Для женщин одним из условий, как правило, является ношение обуви на каблуках. Высота каблуков может варьироваться, но при даже беглом взгляде на ассортимент в магазинах, специализирующихся на деловой одежде для женщин, видно, что средняя высота каблука составляет пять-семь сантиметров.

Сотрудница магазина деловых костюмов Aoki в городе Осака подтвердила корреспонденту РИА Новости, что обувь без каблука в крупных компаниях и, тем более, на государственной службе не допустима.

Одна из посетительниц, представившаяся по фамилии Фудзивара, пожаловалась в разговоре, что даже во время беременности ей приходилось выходить на работу на каблуках.