Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T14:05Z
https://ria.ru/20190604/1555246951.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/68/1555246805_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_118434e1d77da7ad743ff595c16dad46.jpg
РИА Новости

Японки пожаловались властям, что их заставляют носить каблуки на работе

Вчера, 14:05
2693
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц города Токио
Девушка на одной из улиц города Токио
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Девушка на одной из улиц города Токио. Архивное фото
ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Японская актриса Юми Исикава, которая в январе запустила флешмоб против обязательного ношения женщинами высоких каблуков на работе, официально передала во вторник петицию в министерство труда страны.
По данным агентства Киодо, флэшмоб получил название KuToo, что является намеком на мировой флэшмоб MeToo и одновременно сразу на два японских слова "обувь" и "боль", что звучат как "куцу", но с разными долготами на конце. С момента его запуска под петицией с призывом законодательно запретить компаниями обязывать женщин носить обувь на высоком каблуке на работе подписались почти 19 тысяч человек.
Отдыхающие в парке Токио во время Золотой недели в Японии
19 апреля, 10:09
Японцы рассказали об отношении к первым в истории десятидневным каникулам
"Это только первый шаг. Это – тот вопрос, который многие женщины считали личной проблемой, так как (ношение высоких каблуков – ред.) в принципе считается признаком хороших манер", - цитирует агентство Киодо слова Исикавы в ходе пресс-конференции в Токио.
Большинство японских компаний имеют жесткие регламенты относительно того, что сотрудники могут позволить себе надеть на работу. Для женщин одним из условий, как правило, является ношение обуви на каблуках. Высота каблуков может варьироваться, но при даже беглом взгляде на ассортимент в магазинах, специализирующихся на деловой одежде для женщин, видно, что средняя высота каблука составляет пять-семь сантиметров.
Женщина, переживающая стресс
28 апреля, 13:51
Ученые рассказали, к чему приводят стресс на работе и недосып
Сотрудница магазина деловых костюмов Aoki в городе Осака подтвердила корреспонденту РИА Новости, что обувь без каблука в крупных компаниях и, тем более, на государственной службе не допустима.
Одна из посетительниц, представившаяся по фамилии Фудзивара, пожаловалась в разговоре, что даже во время беременности ей приходилось выходить на работу на каблуках.
"Лишь в последнем триместре мне позволили надеть обувь почти без каблука", - добавила она.
1210076
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Подготовка к запуску ракеты
Эксперты предупредили о кризисе ядерной безопасности в мире
РИА
Новости
Dilmah прокомментировала информацию о наличии плесени в чае марки
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Кадры с задержанным по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Лента
новостей
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
Новый отечественный цифровой фотоаппарат Зенит-М. Архивное фото
В России стартуют продажи фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
Финское правительство хочет открыть новый погранпереход с Россией
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания
Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков Франко
Толстый мужчина у холодильника
Ученые выяснили, почему цивилизация не превратила всех людей в диабетиков
Вид на Ялту
"День сурка": в Сети высмеяли "стратегию" Зеленского по возвращению Крыма
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Убивший приемную дочь житель Смоленской области получил 23 года колонии
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния