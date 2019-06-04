Косачев прокомментировал проект о новых санкциях на въезд в США

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал американский "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы", запрещающий въезд вмешивавшимся в выборы США иностранцам, первым в истории актом "о защите от сказочных персонажей".

Ранее сообщалось, что сенат США одобрил законопроект о запрете въезда иностранцам, вмешивавшимся в американские выборы.

"Наверное, это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова "тролль", но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет - вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая три года назад президентские выборы", - написал он в Facebook

Он отметил, что после провала с "докладом Мюллера" сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать влияние иностранных сил на выборы.

Кроме того, сенатор считает, что данный закон не повлияет на что-либо в самих США и он не последний в череде актов неуважения Конгресса к воле американских избирателей, которых выставляют марионетками в руках виртуальных персонажей.

"Но, конечно же, использовать его будет удобно как в пропагандистских целях, демонстрируя очередные виртуальные победы в якобы бушующих виртуальных войнах, так и против конкретных людей, когда любого иностранного блогера, написавшего что-то не так про США, можно будет приговорить к любому сроку по американскому законодательству", - добавил он.

Законопроект был представлен в апреле 2018 года сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным. Его инициатива, получившая название "Закон сдерживания" (DETER Act - Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act" , "Защита выборов от троллей вражеских режимов") предлагает "сделать невъездными (в США) иностранных лиц, которые ненадлежащим образом вмешиваются в выборы США".

Законопроект также должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту и тогда примет законную силу.

Американские спецслужбы обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством.