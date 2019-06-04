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РИА Новости

Косачев прокомментировал проект о новых санкциях на въезд в США

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал американский "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы", запрещающий въезд вмешивавшимся в выборы США иностранцам, первым в истории актом "о защите от сказочных персонажей".
Ранее сообщалось, что сенат США одобрил законопроект о запрете въезда иностранцам, вмешивавшимся в американские выборы.
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"Наверное, это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова "тролль", но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет - вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая три года назад президентские выборы", - написал он в Facebook.
Он отметил, что после провала с "докладом Мюллера" сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать влияние иностранных сил на выборы.
Кроме того, сенатор считает, что данный закон не повлияет на что-либо в самих США и он не последний в череде актов неуважения Конгресса к воле американских избирателей, которых выставляют марионетками в руках виртуальных персонажей.
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"Но, конечно же, использовать его будет удобно как в пропагандистских целях, демонстрируя очередные виртуальные победы в якобы бушующих виртуальных войнах, так и против конкретных людей, когда любого иностранного блогера, написавшего что-то не так про США, можно будет приговорить к любому сроку по американскому законодательству", - добавил он.
Законопроект был представлен в апреле 2018 года сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным. Его инициатива, получившая название "Закон сдерживания" (DETER Act - Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act" , "Защита выборов от троллей вражеских режимов") предлагает "сделать невъездными (в США) иностранных лиц, которые ненадлежащим образом вмешиваются в выборы США".
Законопроект также должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту и тогда примет законную силу.
Американские спецслужбы обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством.
Спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы. Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования. -0-
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