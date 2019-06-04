Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T12:31Z
https://ria.ru/20190604/1555241687.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пограничники в аэропорту Одессы не пустили на Украину россиянку

Вчера, 12:31
1196
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Пограничники в аэропорту Одессы не пустили на Украину гражданку РФ, обвинив ее в "информационно-подрывной деятельности", сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Гражданке РФ 1985 года рождения отказано в пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса" пограничники остановили жительницу Москвы. По данным пограничников, россиянка на своих страницах в социальных сетях "осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды".
Пограничники передали информацию о россиянке и ее попытке попасть в страну Службе безопасности Украины.
Украинские пограничники не пустили на территорию страны более 3,4 тысячи граждан России с начала 2019 года.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Вчера, 00:55
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
2702153
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Константин Косачев
Косачев прокомментировал проект о новых санкциях на въезд в США
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Турция не должна уведомлять Россию о переговорах по С-400, заявил Песков
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможность новых встреч в "нормандском" формате
Конституционный суд Украины
Партия Бойко подготовила обращение в КС Украины для отмены закона о языке
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы
Кремль прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
Геннадий Труханов
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта "Миротворец"
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали предложения ПАСЕ по реформе организации
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Американский профессор рассказал о "мрачных перспективах" договора СНВ-3
Заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин рассказал о последствиях инцидента с "Дружбой" для экспорта нефти
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
Бойко считает, что у Саакашвили нет политических перспектив на Украине
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
Лента новостейМолния