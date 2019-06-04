Пограничники в аэропорту Одессы не пустили на Украину россиянку

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Пограничники в аэропорту Одессы не пустили на Украину гражданку РФ, обвинив ее в "информационно-подрывной деятельности", сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Гражданке РФ 1985 года рождения отказано в пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса" пограничники остановили жительницу Москвы. По данным пограничников, россиянка на своих страницах в социальных сетях "осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды".

Пограничники передали информацию о россиянке и ее попытке попасть в страну Службе безопасности Украины.