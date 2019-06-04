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РИА Новости

В Дагестане четыре человека остаются в больницах после взрыва газа в машине

Вчера, 11:02
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МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Четыре человека остаются в больницах после взрыва газа в Чародинском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представительница регионального минздрава.
Ранее региональный МВД информировал, что семь человек пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе. Представительница минздрава рассказала агентству, что взорвалось газовое оборудование в пассажирском "УАЗе", пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
"Четыре человека остаются госпитализированными с ожогами средней степени тяжести. Одна пострадавшая на реанимобиле перевезена в ожоговый центр республиканской клинической больницы в Махачкалу", - заявила собеседница агентства.
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