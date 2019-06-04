В Дагестане четыре человека остаются в больницах после взрыва газа в машине

МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Четыре человека остаются в больницах после взрыва газа в Чародинском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представительница регионального минздрава.
Ранее региональный МВД информировал, что семь человек пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе. Представительница минздрава рассказала агентству, что взорвалось газовое оборудование в пассажирском "УАЗе", пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
"Четыре человека остаются госпитализированными с ожогами средней степени тяжести. Одна пострадавшая на реанимобиле перевезена в ожоговый центр республиканской клинической больницы в Махачкалу", - заявила собеседница агентства.