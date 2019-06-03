В Дагестане семь человек пострадали в результате взрыва газа

МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"Подтверждаем факт взрыва. По предварительным данным, пострадали семь человек", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что подробности произошедшего выясняются.

По данным регионального минздрава, произошел взрыв газового оборудования в пассажирском УАЗе, пострадали 4 человека, в том числе один ребенок.

"Все пострадавшие каретами скорой помощи доставлены в районную больницу. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные получили ожоги средней степени тяжести. В районную больницу для оказания помощи направлен комбустиолог", - рассказал РИА Новости представитель минздрава.