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РИА Новости

В Дагестане семь человек пострадали в результате взрыва газа

Вчера, 15:48
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
"Подтверждаем факт взрыва. По предварительным данным, пострадали семь человек", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подробности произошедшего выясняются.
По данным регионального минздрава, произошел взрыв газового оборудования в пассажирском УАЗе, пострадали 4 человека, в том числе один ребенок.
"Все пострадавшие каретами скорой помощи доставлены в районную больницу. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные получили ожоги средней степени тяжести. В районную больницу для оказания помощи направлен комбустиолог", - рассказал РИА Новости представитель минздрава.
Он отметил, что решается вопрос по транспортировке пострадавших в ожоговые отделения Республиканской клинической больницы в Махачкале.
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