В Совфеде допустили возможность участия России в июньской сессии ПАСЕ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ, существует, но только при гарантии того, что против неё не будут приниматься дискриминационные меры, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
"Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры", - сказал Морозов.
По его словам, вариант такого "процедурного решения существует". "Он обсуждается. И может сработать на наше участие", - заявил сенатор
"Говорю пока об этом исключительно в предположительном ключе", - добавил Морозов.
Проект резолюции ПАСЕ предлагает также изменить устав организации, "указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Как отмечается, осуществление этих прав не может быть приостановлено.
Вчера, 20:06"Предложение поступило". Примет ли Россия участие в июньской сессии ПАСЕ?Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии. В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил о принципиальной позиции Москвы в этом вопросе.