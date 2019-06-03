В Совфеде допустили возможность участия России в июньской сессии ПАСЕ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ, существует, но только при гарантии того, что против неё не будут приниматься дискриминационные меры, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.

"Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры", - сказал Морозов.

По его словам, вариант такого "процедурного решения существует". "Он обсуждается. И может сработать на наше участие", - заявил сенатор

"Говорю пока об этом исключительно в предположительном ключе", - добавил Морозов.