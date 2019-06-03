Зеленский внес в Раду проект об ответственности за незаконное обогащение

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Верховная рада зарегистрировала внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за их приобретение, а также введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В пресс-службе президента сообщили, что законопроект был разработан совместно с украинскими и иностранными экспертами, он вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает уголовное наказание для чиновников за незаконное обогащение. Отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42 / EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов).

"Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более, чем на двенадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (7,6 тысячи долларов) превышает его доходы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента в понедельник.

Рассматривать такие дела будет Высший антикоррупционный суд. "Наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов", - сообщается на сайте президента в понедельник.

КС Украины в конце февраля признал неконституционной и отменил статью УК о незаконном обогащении. Экс-президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении этой статьи в УК, который, по его словам, учитывает все замечания Конституционного суда, однако документ до сих пор не принят. Зеленский пообещал представить свой проект закона.