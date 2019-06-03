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РИА Новости

В Кувейте отпустили под залог осужденную на десять лет россиянку Лазареву

Вчера, 21:02
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ДУБАЙ, 3 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Кувейта постановил освободить ранее осужденную на 10 лет россиянку Марию Лазареву под залог в размере 1 миллиона кувейтских динаров (около 3,3 миллиона долларов), сообщает в понедельник издание Kuwait Times.
По данным издания, второй подозреваемый по делу - гражданин Кувейта - был выпущен под залог в 10 миллионов кувейтских динаров (почти 33 миллиона долларов). Следующее заседание по делу назначено на 9 июня, на нем планируется выслушать сторону обвинения.
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6 февраля 2018, 06:45
Залог за арестованную в Кувейте россиянку чрезмерен, считают адвокаты
Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба.
Одновременно с этим против Лазаревой возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда. Россиянка была отпущена под огромный залог, но в мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к десяти годам тюремного заключения по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте 2019 года заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права.
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