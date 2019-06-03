Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T20:02Z
https://ria.ru/20190603/1555228360.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Против "Коммерсанта" зарегистрировали дело о злоупотреблении свободой СМИ

Вчера, 20:02
785
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мировой столичный судебный участок 389 зарегистрировал административное дело в отношении издательского дома "Коммерсант" о злоупотреблении свободой СМИ, статья предполагает штраф до 1 миллиона рублей, следует из базы суда. Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что ему ничего об этом не известно.
"Понятия не имею", - сказал Желонкин, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать появившуюся информацию об угрозе штрафа.
Как указано в карточке дела, речь идет об административном правонарушении за "использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Это седьмой пункт статьи "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса об административных правонарушениях.
В качестве наказания для юридических лиц по данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей. В суде пока не удалось выяснить, за какую именно публикацию и по чьей инициативе составлен протокол.
Газета Коммерсант. Архивное фото
21 мая, 00:17
Руководство "Коммерсанта" назвало причину увольнения журналистов
3121026
Обсудить 3
МоскваОбщество
Рекомендуем
Сессия ПАСЕ
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Лента
новостей
На Украине переквалифицировали дело о ранении ребенка пьяными полицейскими
В Минобороны Сербии сообщили о состоянии пострадавшего в Косово россиянина
Продюсер Александр Роднянский
Роднянский назвал ситуацию вокруг BadComedian "трусостью и цензурой"
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МВД рассказали о количестве заявлений на гражданство от жителей Донбасса
Ксения Собчак
Собчак ответила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником страны
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Полицейские нашли калининградцев, заливших зеленый краситель в фонтан
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко осудила заявления Украины о притеснении коренных народов в России
Минтруд изучит вопрос об отказах активистам НКО в пособиях
Омбудсмен прокомментировала отмену поездки на турбазу детей с ВИЧ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния