Против "Коммерсанта" зарегистрировали дело о злоупотреблении свободой СМИ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мировой столичный судебный участок 389 зарегистрировал административное дело в отношении издательского дома "Коммерсант" о злоупотреблении свободой СМИ, статья предполагает штраф до 1 миллиона рублей, следует из базы суда. Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что ему ничего об этом не известно.

"Понятия не имею", - сказал Желонкин, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать появившуюся информацию об угрозе штрафа.

Как указано в карточке дела, речь идет об административном правонарушении за "использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Это седьмой пункт статьи "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса об административных правонарушениях.