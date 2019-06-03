Кузнецова рассказала о взаимодействии с Францией по вопросам прав детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила вопросы российско-французского взаимодействия в области усыновления детей с главой Миссии по вопросам международного усыновления МИД Франции Дени Барбе, и отметила, что диалог между странами по вопросам в сфере прав защиты детей хорошо налажен, сообщается на сайте омбудсмена.

Отмечается, что Барбе рассказал детскому омбудсмену о том, что главные задачи Миссии заключаются не только в решении общих вопросов, связанных с международным усыновлением, но и в контроле за всеми процедурами, вопросами выдачи долгосрочных виз усыновленным детям и наблюдения за развитием законодательства в этой сфере, а также вопросами сохранения национальных связей усыновленных детей с родной страной.

Он также добавил, что к зоне ответственности Миссии относится деятельность операторов – некоммерческих ассоциаций, которые объединяют родителей, усыновивших детей за пределами Франции, в России сейчас работают три французских оператора. Для того, чтобы российские дети проще адаптировались к новым условиям, французские усыновители учат русский язык, общаются между собой, устраивают для детей традиционные русские праздники.

"Анна Кузнецова поддержала идею о том, что дети должны сохранять связь со своими культурными и национальными корнями и отметила, что сегодня уже достаточно хорошо налажено российско-французское взаимодействие по многим вопросам в сфере защиты прав детей", - говорится в сообщении.

Также на встрече обсуждался вопрос о поиске биологических родителей усыновленных детей. Барбе отметил, что многие дети, повзрослев, разыскивают своих кровных родителей самостоятельно – через социальные сети, с помощью государственных ведомств и иных структур. Миссия по вопросам международного усыновления включается в этот процесс, стараясь оказать посильную помощь в этом вопросе. Детский омбудсмен подтвердила, что в ее практике также есть немало прецедентов, когда дети из России, усыновленные за рубежом, стараются найти своих родственников.