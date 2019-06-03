Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T19:42Z
https://ria.ru/20190603/1555227922.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/17/1555151779_0:0:2940:1655_1036x0_80_0_0_02966b5979a6fcc46a0c525ca178e84a.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о взаимодействии с Францией по вопросам прав детей

Вчера, 19:42
214
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила вопросы российско-французского взаимодействия в области усыновления детей с главой Миссии по вопросам международного усыновления МИД Франции Дени Барбе, и отметила, что диалог между странами по вопросам в сфере прав защиты детей хорошо налажен, сообщается на сайте омбудсмена.
Отмечается, что Барбе рассказал детскому омбудсмену о том, что главные задачи Миссии заключаются не только в решении общих вопросов, связанных с международным усыновлением, но и в контроле за всеми процедурами, вопросами выдачи долгосрочных виз усыновленным детям и наблюдения за развитием законодательства в этой сфере, а также вопросами сохранения национальных связей усыновленных детей с родной страной.
Он также добавил, что к зоне ответственности Миссии относится деятельность операторов – некоммерческих ассоциаций, которые объединяют родителей, усыновивших детей за пределами Франции, в России сейчас работают три французских оператора. Для того, чтобы российские дети проще адаптировались к новым условиям, французские усыновители учат русский язык, общаются между собой, устраивают для детей традиционные русские праздники.
"Анна Кузнецова поддержала идею о том, что дети должны сохранять связь со своими культурными и национальными корнями и отметила, что сегодня уже достаточно хорошо налажено российско-французское взаимодействие по многим вопросам в сфере защиты прав детей", - говорится в сообщении.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
1 июня, 15:27
Кузнецова сравнила День защиты детей с празднованием Нового года
Также на встрече обсуждался вопрос о поиске биологических родителей усыновленных детей. Барбе отметил, что многие дети, повзрослев, разыскивают своих кровных родителей самостоятельно – через социальные сети, с помощью государственных ведомств и иных структур. Миссия по вопросам международного усыновления включается в этот процесс, стараясь оказать посильную помощь в этом вопросе. Детский омбудсмен подтвердила, что в ее практике также есть немало прецедентов, когда дети из России, усыновленные за рубежом, стараются найти своих родственников.
Кроме того, Кузнецова отметила важность психологической помощи и психологического сопровождения детей, решивших найти биологических родителей, поскольку неизвестно, с какими трудностями ребенку придется столкнуться в этом процессе.
300031
Обсудить 0
Анна КузнецоваФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Ксения Собчак
Собчак ответила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником страны
РИА
Новости
Госпитализированные после взрывов в Дзержинске получили по 50 тысяч рублей
В США три человека погибли при крушении вертолета
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду проект об ответственности за незаконное обогащение
Лента
новостей
В Азовском море ищут матроса российского буксира, который выпал за борт
Кот Шредингера готовится совершить квантовый прыжок
Физики из Йеля выяснили, как можно "спасти" кота Шредингера
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте пригрозил сложить мандат из-за разногласий в правительстве
Омбудсмен прокомментировала отмену поездки на турбазу детей с ВИЧ
Роспотребнадзор отметил снижение числа отравлений курительными смесями
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МВД рассказали о количестве заявлений на гражданство от жителей Донбасса
Сессия ПАСЕ
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму заявила об отсутствии притеснений
Ханс-Кристиан Штрахе
Штрахе подал иск против изданий, опубликовавших скандальные видео с ним
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния