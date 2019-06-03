Украинская община в Крыму заявила об отсутствии притеснений

"Притеснений в Крыму ни по какому признаку нет, в том числе по языковому. Мы можем спокойно общаться на украинском языке или надеть нашу национальную вышиванку, пройтись по улицам Крыма. Нет никакого притеснения", - сказал Гридчина на встрече лидеров религиозных и национальных общин полуострова со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.