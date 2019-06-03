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РИА Новости

Украинская община в Крыму заявила об отсутствии притеснений

Вчера, 19:22
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкИ.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости. Украинская община не испытывает притеснений в Крыму, в отличие от Украины, куда ездить небезопасно, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Притеснений в Крыму ни по какому признаку нет, в том числе по языковому. Мы можем спокойно общаться на украинском языке или надеть нашу национальную вышиванку, пройтись по улицам Крыма. Нет никакого притеснения", - сказал Гридчина на встрече лидеров религиозных и национальных общин полуострова со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По ее словам, информацию о притеснении украинцев в Крыму распространяют недруги в России.
При этом Гридчина подчеркнула, что члены украинской общины занесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец", поэтому не могут поехать на Украину, чтобы донести правду о жизни в Крыму.
"Мы боимся туда ехать. Украинские власти, как бывшие, так и нынешние, боятся слышать правду, которую мы можем донести", - сказала Гридчина.
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