На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь борются врачи. Позже пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что прокуратура расследует дело по статье "неосторожное тяжелое телесное повреждение", будет просить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для полицейских.