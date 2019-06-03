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РИА Новости

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Вчера, 19:22
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь борются врачи. Позже пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что прокуратура расследует дело по статье "неосторожное тяжелое телесное повреждение", будет просить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для полицейских.
"Бабушке позвонили родственники Кирилла из больницы и сообщили о его смерти", - передает телеканала "Прямой".
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что глава украинского государства взял под личный контроль дело о ранении полицейскими ребенка в Киевской области.
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