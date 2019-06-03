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РИА Новости

В Раде попросили созвать СНБО из-за видео о "захвате" части страны Румынией

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Игорь Мосийчук
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук просит президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, а также вызвать для дачи объяснений посла.
Ранее на канале Youtube "30192" был опубликован видеоролик о якобы оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и Одесской областей Украины. В видео показывается план действий по захвату украинской территории. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что намерен возбудить уголовное дело из-за этого ролика и провести совещание с правоохранительными органами и МИД.
"Обратился к президенту Зеленскому с рекомендациями безотлагательно созвать заседание СНБО, на котором рассмотреть информационные провокации, которые угрожают территориальной целостности Украины, и вызвать посла Румынии в администрацию президента и МИД для дачи объяснений", - написал Мосийчук на своей странице в Facebook и выложил фотокопию обращения.
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос
Вчера, 09:05
"Я сильный страх в тебе ощущаю". Украинских силовиков собирают из-за видео На Украине созывают совещание силовиков из-за анонимного ролика в стилистике "Звездных войн", размещенного на YouTube.
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Ситуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРумынияУкраинаВ мире
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