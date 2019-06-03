В Раде попросили созвать СНБО из-за видео о "захвате" части страны Румынией

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук просит президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, а также вызвать для дачи объяснений посла.

Ранее на канале Youtube "30192" был опубликован видеоролик о якобы оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и Одесской областей Украины. В видео показывается план действий по захвату украинской территории. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что намерен возбудить уголовное дело из-за этого ролика и провести совещание с правоохранительными органами и МИД.