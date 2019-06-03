Матвиенко призвала прорывать информационную блокаду вокруг крымских татар

"Министерство иностранных дел, госкомнац (госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных – ред.) и мы будем стараться создавать условия, чтобы крымским татарам предоставляли международные площадки в ОБСЕ, ПАСЕ, Совете Европы, других структурах, где бы мы могли спокойно говорить о том, каково на самом деле положение всех национальностей, в частности крымских татар. Очень важно пробивать информационную блокаду, которую создают и нагнетают", - сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которая проходит в Ливадийском дворце.