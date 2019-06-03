Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T19:13Z
https://ria.ru/20190603/1555227127.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала прорывать информационную блокаду вокруг крымских татар

Вчера, 19:13
503
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала прорывать информационную блокаду вокруг жизни крымско-татарского населения в Крыму, которая искусственно создается западными странами.
"Министерство иностранных дел, госкомнац (госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных – ред.) и мы будем стараться создавать условия, чтобы крымским татарам предоставляли международные площадки в ОБСЕ, ПАСЕ, Совете Европы, других структурах, где бы мы могли спокойно говорить о том, каково на самом деле положение всех национальностей, в частности крымских татар. Очень важно пробивать информационную блокаду, которую создают и нагнетают", - сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которая проходит в Ливадийском дворце.
По ее словам, нужно давать возможность крымским татарам ездить не только в Турцию, но и в другие страны, где проживают их диаспоры, с культурной, спортивной и образовательной миссией.
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019
21 мая, 10:41
Крымские татары потребовали извинений от посольства Украины за фотоподлог
1300002
Обсудить 2
ОБСЕВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСовет ЕвропыКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
В Раде попросили созвать СНБО из-за видео о "захвате" части страны Румынией
РИА
Новости
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму заявила об отсутствии притеснений
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
В Украинском институте нацпамяти объяснили снос бюста Жукова в Харькове
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России
Лента
новостей
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в Крыму
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Госсовета Кубы Рауль Кастро
Медведев отметил вклад Рауля Кастро в укрепление отношений России и Кубы
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Ханс-Кристиан Штрахе
Штрахе подал иск против изданий, опубликовавших скандальные видео с ним
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко: Зеленский должен подтвердить намерение вступить в ЕС и НАТО
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Яценюка опровергла информацию, что он покинул Украину
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
Ксения Собчак
Собчак ответила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником страны
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния