В Украинском институте нацпамяти объяснили снос бюста Жукова в Харькове

Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Бюст маршала Георгия Жукова в Харькове подлежал сносу согласно закону "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" (о декоммунизации), заявил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что разрушение памятника Жукову является результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей. По ее словам, закон "о декоммунизации" содержит правовую коллизию, которая не требует сноса памятников, связанных с "сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов и Украины".

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации... Закон требует демонтировать такие объекты", - цитирует Рябенко сайт института. Он добавил, что называть в честь Жукова улицы также запрещено на Украине.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.