Порошенко: Зеленский должен подтвердить намерение вступить в ЕС и НАТО

По его мнению, речь идет о том, чтобы сохранить наработки предыдущий власти, в частности, энергетический, цифровой, таможенный союзы с ЕС, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет