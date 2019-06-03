Порошенко: Зеленский должен подтвердить намерение вступить в ЕС и НАТО

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого зарубежного визита в Брюссель должен подтвердить четкий план вступления страны в ЕС и НАТО, считает бывший глава украинского государства Петр Порошенко.
Визит Зеленского в Брюссель запланирован на 4-5 июня, также состоятся встречи с руководством ЕС.
"Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкое содержание", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник.
По его мнению, речь идет о том, чтобы сохранить наработки предыдущий власти, в частности, энергетический, цифровой, таможенный союзы с ЕС, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.
"Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее президенту", - добавил Порошенко.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет