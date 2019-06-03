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РИА Новости

"Россия сегодня" объединит тысячи книг на десятках языков народов России

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уникальный проект – портал национальных литератур народов Российской Федерации – презентовал в понедельник на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов. Ресурс призван сделать национальные литературы достоянием широкого круга читателей, содействовать их продвижению в общем культурном и литературном пространстве, способствовать развитию русского языка как языка межнационального и межкультурного общения.
Как сообщил Петр Лидов, на портале собраны произведения на 59 литературных языках в жанрах поэзии, прозы и детской литературы. Специально для этого медиагруппой был интегрирован уникальный шрифт, поддерживающий все национальные литературы с возможностью перевода на русский язык. Ресурс предлагает поиск произведений по языкам, жанрам, авторам и интерактивной карте, на которой представлены литературные языки по отдельным регионам.

"Мы работаем на 32 языках и располагаем мощной дизайнерской группой. Это позволило "России сегодня" создать не просто литературный портал, но и настоящий образовательный ресурс, центр сбора, хранения и распространения тематической информации, центр перевода и просвещения, – подчеркнул Лидов. – До конца 2019 года на портале планируется разместить более 3000 единиц контента, включая 1800 оригинальных произведений, переведенных на русский язык и представленных широкой публике".

Партнером МИА "Россия сегодня" при создании портала выступило ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" (О.Г.И.), которое осуществило сбор материалов и их перевод. В рамках федеральной программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации О.Г.И. осуществляет выпуск антологий национальных литератур России, отвечает за развитие школы художественного перевода с национальных языков народов России, развитие творчества молодых представителей национальных литератур и проведение мероприятий по продвижению национальных литератур России.
На ресурсе собраны биографии и жизненный опыт авторов. Это настоящие истории людей, представителей малых народов, живущих даже в самых отдаленных уголках России. Портал также дает возможность следить за важными событиями из мира национальных литератур, включая фестивали, книжные ярмарки и образовательные мероприятия.
Заседание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации прошло под председательством его главы, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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