"Россия сегодня" объединит тысячи книг на десятках языков народов России

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уникальный проект – портал национальных литератур народов Российской Федерации – презентовал в понедельник на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов. Ресурс призван сделать национальные литературы достоянием широкого круга читателей, содействовать их продвижению в общем культурном и литературном пространстве, способствовать развитию русского языка как языка межнационального и межкультурного общения.

Как сообщил Петр Лидов, на портале собраны произведения на 59 литературных языках в жанрах поэзии, прозы и детской литературы. Специально для этого медиагруппой был интегрирован уникальный шрифт, поддерживающий все национальные литературы с возможностью перевода на русский язык. Ресурс предлагает поиск произведений по языкам, жанрам, авторам и интерактивной карте, на которой представлены литературные языки по отдельным регионам.

"Мы работаем на 32 языках и располагаем мощной дизайнерской группой. Это позволило "России сегодня" создать не просто литературный портал, но и настоящий образовательный ресурс, центр сбора, хранения и распространения тематической информации, центр перевода и просвещения, – подчеркнул Лидов. – До конца 2019 года на портале планируется разместить более 3000 единиц контента, включая 1800 оригинальных произведений, переведенных на русский язык и представленных широкой публике".

Партнером МИА "Россия сегодня" при создании портала выступило ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" (О.Г.И.), которое осуществило сбор материалов и их перевод. В рамках федеральной программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации О.Г.И. осуществляет выпуск антологий национальных литератур России, отвечает за развитие школы художественного перевода с национальных языков народов России, развитие творчества молодых представителей национальных литератур и проведение мероприятий по продвижению национальных литератур России.

На ресурсе собраны биографии и жизненный опыт авторов. Это настоящие истории людей, представителей малых народов, живущих даже в самых отдаленных уголках России. Портал также дает возможность следить за важными событиями из мира национальных литератур, включая фестивали, книжные ярмарки и образовательные мероприятия.

Заседание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации прошло под председательством его главы, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.